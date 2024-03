Al centro commerciale una mostra d'arte contemporanea su Keith Haring

Il Centro commerciale Esp di Ravenna organizza all’interno della galleria, dal 13 marzo al 10 aprile 2024, in collaborazione con ELV-Culture Of Innovation, la mostra Simply Haring, con opere originali dell’artista Keith Haring, provenienti da una collezione privata. L’esposizione sarà a disposizione del pubblico negli orari di apertura del centro (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, domenica dalle 10 alle 21) ed è ad ingresso gratuito. Sono previste anche numerose iniziative per le scuole.

Keith Haring è oggi uno dei pop artist più amati e affermati, figura che rappresenta appieno la New York degli anni ‘80 e lo sviluppo della cultura contemporanea. Il suo ambiente era in mezzo alle più disparate persone che affollavano le New York degli anni '80, adulti e bambini, donando la sua arte a tutti. I murales, le locandine, i poster per le manifestazioni su importanti tematiche, gli articoli del Pop Shop e perfino i disegni che, con il gessetto, creava sugli spazi pubblicitari vuoti all’interno della metropolitana sono stati la vera anima della sua produzione.

Da qui nasce la mostra Simply Haring, creata da ELV - Culture of Innovation, che porta le sue opere di Keith Haring fuori da una cultura accademica e museale al fine di intercettare la realtà della nostra società ed essere disponibili gratuitamente e vicino a tutti. La mostra si compone di una selezione di 54 opere organizzate secondo le tematiche affrontate dall’artista, con audio di approfondimento, musiche e video originali oltre che lavagne e gessetti per invitare il pubblico a partecipare attivamente e continuare in prima persona l’intenzione di Haring.”

Per le scuole in programma visite guidate interattive e tante attività per imparare a conoscere l’arte di Haring. Per informazioni e prenotazioni idea.didattica@gmail.com o al numero 393.0837918. Nelle domeniche 17 e 24 marzo saranno offerte visite guidate gratuite e attività aperte al pubblico e alle famiglie, per poter conoscere l’artista più da vicino.

L'accessibilità alla mostra da parte dei non vedenti è garantita tramite audio accessibili con QR-code e didascalie con traduzione in braille. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento di uno degli obiettivi che il centro si è prefissato, e cioè quello di essere sempre più un luogo di shopping ed aggregazione, condivisione e ricerca di momenti di svago e di arricchimento culturale.