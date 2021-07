Notte Rosa 2021: Elio, Pupi Avati e gli Extraliscio colorano la Pink Week

"Finalmente un sorriso", è questo il claim dell’edizione 2021 della Pink week, il capodanno dell’estate che, dal 26 luglio al 1 agosto, colorerà di rosa tutta la Romagna: dal tramonto all’alba, dalle spiagge all’entroterra per un intera settimana si diffonderà una magica atmosfera fatta di luci, suoni, immagini e colori. 110 chilometri di concerti, eventi, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli. La Notte Rosa 2021 è un invito a godere delle piccole cose, dello stare insieme, distanti ma vicini. Nella provincia di Ravenna non mancano iniziative e grandi ospiti. Ci sono Elio, Pupi Avati, gli Extraliscio, visite, concerti e naturalmente i fuochi d'artificio.

Gli eventi nel Ravennate

Da lunedì 26 a sabato 31 luglio a Riolo Terme ci sarà Rocca Total Pink, con visite guidate e passeggiate in compagnia di Caterina Sforza, che racconterà battaglie e sfide della Leonessa delle Romagne.

Martedì 27 un'esperienza immersiva nella Castel Bolognese medievale con esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici del Rione Rosso di Faenza e approfondimento storico presso il Torrione dell'Ospedale. Un tour guidato sulla storia di Castel Bolognese e delle sue mura, alla scoperta delle vicende celate dietro questo territorio, accompagnato da esibizioni e coreografie.

Mercoledì 28 a Cervia si ammirano le prime luci sulla Salina, un appuntamento all'alba a bordo della barca elettrica per arrivare fino ai bacini salanti. Una serata all'insegna dell'enogastronomia e dalla buona musica è invece in programma nel suggestivo parco dell’antica Torre di Oriolo dei Fichi, mentre un rilassante picnic al tramonto si tiene nel giardino della "Casa delle Farfalle" a Milano Marittima.

Nella notte tra venerdì e sabato torna anche l'immancabile spettacolo di fuochi d’artificio della Notte Rosa che, allo scoccare della mezzanotte, colora tutta la Riviera Romagnola.

Sabato 31 luglio la Notte Rosa arriva anche nel centro di Ravenna con i Morrigan's Wake che celebrano con un concerto in piazza del Popolo il 40° anno di attività del gruppo. Sempre sabato al Fantini Club di Cervia si terrà la 9^ edizione del "Premio Sport in Rosa", un riconoscimento speciale, dedicato ai risultati delle atlete che ogni anno si impegnano con tenacia e sacrificio, per trasmettere la propria passione, il grande amore e l’impegno sostenuto nell'affrontare le fatiche, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, valori indispensabili per vincere sul campo e nella vita. Ancora a Cervia, in Piazza Garibaldi, va in scena “Elio canta e recita Enzo Jannacci”, evento organizzato da "Ravenna Festival", in collaborazione con "La Milanesiana" (Ingresso 20 euro)

Domenica 1 agosto La Milanesiana farà tappa a Ravenna, in Piazza del Popolo, con una serata dedicata a “Dante, il cinema, la musica”. Salirà sul palco il regista Pupi Avati che, in compagnia di Mario Andreose, racconterà la nascita e le riprese del suo ultimo film "Lei mi parla ancora" tratto dall'omonimo libro di Giovanni Sgarbi, e racconterà del suo nuovo progetto cinematografico legato alla figura di Dante. A concludere la serata in allegria il concerto degli Extraliscio.