Abbigliamento, scarpe e accessori: a Lugo arriva la Fiera di Pasqua

Centro storico di Lugo animato dalla Fiera di Pasqua domenica 24 marzo. Dalle 8 alle 20 saranno circa 60 le attività presenti che proporranno abbigliamento, calzature e accessori.

Si tratta del tradizionale mercato non alimentare che in città caratterizza la Domenica delle Palme e che si snoda in piazza dei Martiri, piazza Baracca, piazza Trisi.