La lotta di una giovane partigiana durante la guerra: il nuovo libro del ravennate Casadio

Sabato 10 febbraio alle 17.30 Paolo Casadio sarà ospite della libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, dove assieme a Elena Resta e dalla fisarmonica di Ivan Corbari ci parlerà del suo nuovissimo "Giotto coraggio", edito da Manni. Giotto, orfano di 10 anni originario della Romagna, e Andrea, giovane dottoressa, si sono scelti e, nel caos anche legislativo della guerra, Andrea riesce a portare il bambino con sé e di fatto ad adottarlo.

Rientrati sul Lago di Garda, dove vivono i genitori della donna, Andrea e Giotto trovano la casa di famiglia requisita e devono vincere le diffidenze del paese e dei parenti verso una genitorialità non canonica. Attorno nasce la Repubblica di Salò, e l'occupazione nazifascista si insinua in ogni aspetto della quotidianità.

Dichiarata zona ospedaliera, la riviera e? in apparenza tranquilla, ma la Resistenza è attiva e Andrea utilizza la propria posizione professionale per aiutare i partigiani, raccogliendo informazioni riservate mentre lavora presso un ospedale militare tedesco e come medico aziendale per un'officina aeronautica.

Un romanzo appassionante in cui alla tragicità della guerra fa da contraltare la simpatia esuberante di Giotto e l'amore tra una madre e un figlio, una storia avvincente sulla Seconda Guerra Mondiale e la lotta partigiana di una giovane donna.

Paolo Casadio è nato a Ravenna nel 1955, vive nella Bassa ravennate. È studioso della lingua e della storia del suo territorio. Ha pubblicato La quarta estate e Il bambino del treno, che hanno ottenuto numerosi premi.