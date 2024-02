Tornano le degustazioni con l'associazione CheftoChef: si parte con il menu "erbe di primavera"

Tornano anche per il 2024 le serate di degustazione organizzate dall'associazione CheftoChef per ‘Russi Città della gastronomia’. Mercoledì 6 marzo alle 10 il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 2/1 a Russi, ospita una degustazione dedicata alle erbe di primavera.

Per l'occasione, lo chef Daniele Baruzzi del Ristorante Insolito di Russi preparerà un menù a tema "erbe di primavera", che stanno già spuntando anche se la primavera non è ancora arrivata. Costo del menù: 25 euro.

Sono prevsiti assaggi di Bon Bon di parmigiano, acciuga e limone, polpetta di bel e cot, maionese al wasabi, misticanza; mezze maniche all’aglio nero di Laboratorio 81 (Ravenna), crema di cavolo viola e acqua di provola; manfettini risottati al ragù di seppia, pesto di rucchettone, calepina e aspraggine; zucca arrostita, cremoso di pecorino, semi di zucca e nocciole tostati, olio al prezzemolo; pera rossa, caramello salato e cialda di cacao. Tutto con degustazione vini dell’Azienda Agricola Ravagli di Ragone.

In occasione dell'iniziativa, solo per 10 persone, si apriranno anche le porte della cucina dalle ore 16 per lavorare sotto le direttive dello chef per preparare gli assaggi che verranno poi degustati e collaborare al servizio durante la serata. Costo del corso: 25 euro. Inoltre, sarà presente anche Elena Tamburini dell'Erboristeria-ParaFarmacia di Russi, che parteciperà con un intervento del titolo "La salute nel piatto". Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) scrivere a emontesi@racine.ra.it o chiamare al 349.2399025.