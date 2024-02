A San Valentino la Rocca si trasforma in un palcoscenico d'amore

Per celebrare l'amore e la passione durante il periodo di San Valentino la Rocca di Riolo si trasformerà in un palcoscenico di storie d'amore intriganti e avventure coinvolgenti, offrendo ai visitatori esperienze uniche come visite guidate ed Escape Room in un’ambientazione misteriosa e avvincente.

Domenica 11 e 18 febbraio alle ore 15 la visita guidata "Caterina, donna d'amori e di passioni" coinvolgerà i visitatori in un viaggio nel passato alla scoperta della vita di Caterina Sforza: la Leonessa delle Romagne in persona, attraverso le suggestive sale della Rocca, sarà pronta a condividere le storie d'amore che l'hanno vista protagonista, tra passioni e tragedie.

Per coloro che cercano un San Valentino alternativo e pieno di sorprese, mercoledì 14 e sabato 17 febbraio dalle ore 19, la Rocca di Riolo propone “Rosso Sangue”: un’escape room dedicata alle coppie famose della storia in cui amici, coppie o single avranno solo un’ora di tempo per mettere alla prova la loro affinità risolvendo prove, enigmi e rompicapo per riuscire a fuggire dall’inespugnabile torre quadrata e sfuggire a un destino romantico. Un San Valentino all'insegna dell'amore, della storia e dell'avventura, un viaggio straordinario tra passato e presente.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo. Per maggiori informazioni chiamare i numeri 335.1209933 e 0546 77450, scrivere a roccadiriolo@atlantide.net o visitare questo sito.