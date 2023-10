Contatto con la natura, buon cibo, cultura: ecco il programma del Festival del turismo responsabile

IT.A.CÀ, il primo e unico evento in Europa sul turismo responsabile, torna a Ravenna per la quinta edizione. Il tema di questa XV edizione del festival è "TUTTA UN’ALTRA STORIA – Le comunità raccontano i territori", scelto per invitare cittadine e cittadini a esplorare il potere delle storie per connettersi con gli altri attraverso la narrazione e l'ascolto delle storie uniche delle comunità locali.

La tappa di Ravenna, organizzata dall’agenzia di comunicazione Happy Minds in collaborazione con La Casa dei Racconti e con il patrocinio del Comune di Ravenna, porta in città cinque eventi l'8, il 14 e il 15 ottobre. Molto importanti le iniziative di sabato 14 e domenica 15 ottobre. In concomitanza con la Notte D’Oro, che torna a illuminare il centro storico di Ravenna il 14 ottobre, il festival propone esperienze a contatto con la natura e con storie di resilienza dalla Romagna.

Nella mattina di sabato 14 ottobre un trekking tra le voci del Parco del Delta del Po nelle Valli di Comacchio, un'escursione a piedi che esplorerà la stagione venatoria e piscatoria, culminando con un rinfresco a base di piadina e sangiovese presso il Museo NatuRa. Nel pomeriggio, al Mercato Coperto di Ravenna, arriva "Storie di Romagna e voci della comunità", un evento-racconto del blog collettivo Storie di Romagna, realizzato da Happy Minds sui racconti dell’alluvione in Romagna. Durante il pomeriggio interverranno imprese, realtà, istituzioni e persone che hanno raccontato o intendono raccontare la loro storia di speranza o che hanno deciso di narrare la Romagna con linguaggi creativi.

Il festival continua domenica 15 ottobre, nella splendida cornice delle Valli di Comacchio, con la “Pedalata dei fenicotteri", un'escursione in bicicletta alla scoperta di fenicotteri, anguille, anatre e delle storie di uomini e animali che hanno sempre convissuto in queste terre.

La tappa di Ravenna del Festival IT.A.CÀ non è solo un'occasione per approfondire le tematiche legate al turismo responsabile, ma è anche un modo per scoprire la storia, i valori e la bellezza del nostro territorio. L’8 ottobre, infatti, il Festival varca i confini comunali con un trekking nella Vena del Gesso e una serata jazz a Brisighella.

La tappa fa parte del calendario di eventi della 15a edizione del Festival nazionale IT.A.CÀ dedicato al turismo responsabile. È organizzata da Happy Minds e La Casa dei Racconti con la collaborazione di Atlantide, Museo NatuRa, Proloco Brisighella, Mercato Coperto, Casa Spadoni, Borgo divino e Panebarco, con il patrocinio RAI per la Sostenibilità ESG, AITR, Legambiente. del Comune di Ravenna, dell’Assessorato al Turismo – Ravenna Tourism e del Comune di Brisighella.