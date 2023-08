Trattori, motori e gastronomia: torna la Festa de Pargher

Dal 4 al 6 agosto torna la Festa de Pargher, la Sagra della Motoaratura a Fruges di Massa Lombarda, evento per avvicinarsi alla tradizione agricola del territorio con gare di accelerazione, trattori d'epoca ed esibizioni da non perdere. Venerdì alle 21 in programma una gara di accelerazione su terra. Sabato alle 21 Fast & Sgador pulling. Domenica alle 10 aratura con trattori d’epoca, mentre alle 21 c'è il 4×4 Show, un'esibizione di furistrada. Alla sagra non manca poi uno stand gastronomico. Appuntamento nella zona artigianale di Fruges.