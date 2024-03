Lugo capitale della cura del verde: nel Pavaglione arriva la manifestazione "Giardini & Terrazzi"

Il 6 e il 7 aprile Lugo diventa la capitale degli appassionati di giardinaggio. Il portico del Pavaglione ospita la rassegna "Giardini&Terrazzi", dedicata alla cura del verde privato e pubblico, al buon gusto e al vivere green, con 40 espositori a popolare il centro della città La due giorni sarà anche occasione per vivere appuntamenti collaterali, con spunti di riflessione e approfondimenti culturali come presentazioni di libri, convegni sul tema della sostenibilità

Gli appassionati del comparto, a livello locale, regionale e nazionale, avranno la possibilità di apprezzare un vasto repertorio di piante e fiori, arredi e attrezzature, abbigliamento, artigianato artistico, wellness, pet e prodotti dei territori.

Per Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo, curatori e organizzatori di Giardini&Terrazzi, la scelta di Lugo di Romagna ha trovato, oltre agli operatori espositori dei comparti interessati, la possibilità di mettere a sistema una rete di collaborazioni, con in testa il Comune di Lugo, l’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna e le varie associazioni di categoria in modo unitario e il consorzio In Bassa Romagna che hanno reso possibile l’articolato programma di iniziative culturali e informative e le attività a corollario della Mostra Mercato.

Altro elemento importante è l’opportunità di ospitare la manifestazione nello storico e funzionale portico del settecentesco Pavaglione. Con il circuito “A Pranzo ed a Cena con i Fiori e le Piante”, costituito da ristoranti e pubblici esercizi della Bassa Romagna, i visitatori della rassegna ee i turisti, potranno apprezzare portate o interi menu a tema che utilizzano nella preparazione i fiori edibili e le piante, rinnovando la storica tradizione romagnola.

Tre le manifestazioni in programma, la mostra "Forever Flowers", la mostra di fotografia, dipinti e installazioni del Green Designer Roberto Malagoli presso la sede di Banca Generali Private di Lugo, l’appuntamento del Caffè Letterario con lo scrittore torinese Carlo Tosco, il wellness naturale con L’erboristeria Clorofilla e il convegno di giovedi 4 aprile 2024, alle ore 17.30 presso la sala museale Baracca della Rocca Estense di Lugo "Sguardo al Futuro più sostenibile e Rispettoso per l’Ambiente".

Ulteriori informazioni e programma completo a questo link: https://www.giardinieterrazzi.eu/lugo/.