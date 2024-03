Al via la stagione dei sapori: a Brisighella la Sagra dei salumi e del tartufo marzolino

Indirizzo non disponibile

Il centro storico di Brisighella apre le porta alle sagre primaverili con il lunedì di Pasquetta, quest'anno 1 aprile 2024, dedicato alla Sagra dei Salumi Stagionati e del Tartufo Marzolino.

Una sagra che celebra le deliziose carni della mora romagnola e non solo, con salumi profumati, accompagnati da un altro gustoso prodotto tipico e stagionale, ricco anch'esso di note che deliziano il naso ed il palato: il Tartufo marzolino.

Una qualità particolare, un tartufo bianco chiamato marzolino proprio perchè matura in questo periodo primaverile, che nulla ha da invidiare al Tartufo Bianco Pregiato e fa risaltare molti piatti, dal classico uovo, alla tagliatella ed è perfetto anche sulla pizza.

Il mercato dei prodotti tipici dell'artigianato locale e dei creativi sarà a disposizione degli avventori, mentre animazioni e musica completano l'offerta di questa festa.

Programma

Dalle ore 9.00 – mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato locale con la presenza di espositori.

Dalle 11.00 alle 20.00 – Stand gastronomico

La giornata sarà allietata da musica e animazione, mentre un trenino panoramico vi accompagnerà in un divertente percorso per il paese e per i colli.

Per informazioni: Pro Loco Brisighella – 0546 81166 – iat.brisighella@racine.ra.it

Dove: Centro Storico – Brisighella (RA)

Orario: dalle 9.00 alle 20.00

Ingresso gratuito