Russi, Andrea Pennacchi porta in scena il monologo "Mio padre. Appunti sulla guerra civile"

È un racconto intimo e personale quello che porta in scena giovedì 14 dicembre (ore 20.45) al Comunale Andrea Pennacchi. Mio padre. Appunti sulla guerra civile, è il titolo del monologo con cui l’attore, drammaturgo e regista veneto ripercorre la storia di Valerio Pennacchi, suo padre, attraverso le vicende che lo videro protagonista tra il 1944 e il 1945. Dal teatro al cinema, passando per la televisione, negli ultimi anni Andrea Pennacchi ha conquistando il grande pubblico diventando uno dei volti più amati del Paese. In questo testo – accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato - con nostalgia e toccante ironia, ricostruisce l’esperienza vissuta dal genitore, partigiano, internato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in Austria.

“Domenica 6 maggio 1945, alle 10 e tre quarti, mio padre, nome di battaglia Bepi, mio zio Vladimiro e il tenente degli alpini Stelio Luconi - medaglia d’oro al valor militare in Russia - scoprono di aver vinto la Seconda guerra mondiale. Quando è morto mio padre – prosegue Pennacchi - mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno. È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente e c’è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c’è più. Così sono finiti i miei favolosi anni ’90. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose”.

La stagione teatrale di Russi riprende a inizio 2024. Il primo spettacolo del nuovo anno è in programma venerdì 12 gennaio: la compagnia MM Contemporary Dance Company porta sul palcoscenico Love poems, tre coreografie di Mauro Bigonzetti e Michele Merola.

