Al Teatro Alighieri data unica per la "Santa Giovanna dei Macelli" di ErosAnteEros

Da giovedì 1 febbraio è possibile acquistare i biglietti per il nuovo spettacolo internazionale e multilingua di ErosAntEros "Santa Giovanna dei Macelli", dal classico teatrale di Brecht, che va in scena il 24 aprile al Teatro Alighieri in un prologo straordinario di POLIS Teatro Festival 2024 in collaborazione con La Stagione dei Teatri. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Alighieri (via Mariani 2, Ravenna), aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì anche dalle 16 alle 18. Oppure online su www.teatroalighieri.org/events/santa-giovanna-dei-macelli.

Santa Giovanna dei Macelli, grande coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, Slovensko Mladinsko Gledališ?e, TNL – Théâtre National du Luxembourg, Teatro Stabile di Bolzano, dopo il debutto dal 18 al 21 aprile 2024 al Teatro Arena del Sole di Bologna, si sposta al Teatro Alighieri per un’unica imperdibile data ravennate. Oltre a ErosAntEros, in scena anche un cast internazionale e la band cult slovena Laibach.

Questo nuovo lavoro, basato sul celebre testo di Brecht, apre in bellezza la settima edizione di POLIS Teatro Festival, che si terrà dal 7 al 12 maggio 2024 nei principali luoghi culturali di Ravenna, mettendo al centro un German Focus. Continua, infatti, il format internazionale del festival, che negli ultimi anni ha confermato con successo la sua nuova veste europea. Un fitto programma, con artisti e ospiti internazionali, incontri e tavole rotonde, progetti partecipativi, compagnie emergenti, che verrà reso noto nel mese di marzo.

Per informazioni scrivere a info@polisteatrofestival.org o visitare https://polisteatrofestival.org e https://www.facebook.com/ErosAntEros.