Tanti show di burattini alla Festa dell'Unità

I viali della Festa dell'Unità di Ravenna, al Pala De Andrè, diventano un grande palcoscenico all’aperto: tre serate che vedranno protagonista una ricca selezione di compagnie e artisti che si esibiranno a rotazione con spettacoli brevi e sempre differenti. Burattini in Festa!, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi, è un evento particolarmente dedicato a ragazzi e famiglie, basato su di una comicità popolare e un linguaggio immediato, che nel solco della tradizione della Commedia dell’Arte lo rende di certo interesse per il pubblico di tutte le età. Cinque gli spettacoli della prima serata di lunedì 29 agosto, lungo i viali della Festa, tutti a ingresso libero. Il programma della serata inizia alle 20.30 e vedrà alternarsi gli spettacoli "Arlecchino e la casa stregata" di Paolo Papparotto, "Felici e contenti?" di All’inCirco, "Il tesoro di Sandrone" de I Burattini della Commedia dell’Arte, "Il Circo Magico" di Teatro Lunatico e "Sganapino medico per forza" di Massimiliano Venturi.