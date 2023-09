'Tutti in moto': raduno e pizzata in favore dei disabili

L'Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica di Faenza propone un pomeriggio di divertimento e solidarietà in collaborazione con il Moto Club Winter Bikers e il Moto Club 'Amici de Mutor' di Pieve Cesato. Titolo dell'iniziativa è 'Tutti in moto', in programma domenica 17 settembre. Il ritrovo sarà presso il circuito Vito Ortelli di via Lesi a Faenza. Dalle 16.30 i soci dell'ASDD chi lo desiderano potrà salire sulle motociclette dei volontari dei due club per provare l'ebrezza della due ruote a motore. Alle 18 partenza alla volta della parrocchia di Basiago, via san Giovannino 90, per partecipare alla pizzata dell'ASDD. Dalle 18.30 'giropizza' aperto a tutti: soci, famiglie e amici dell'ASDD (12 euro soci e non) e gratis per i bambini fino ai 10 anni. Novità per questa terza edizione la possibilità di ordinare la pizza da asporto. I fondi raccolti serviranno a finanziare i progetti dell'ASDD Faenza. Prenotazioni ai numeri telefonici 328.3161164 e 348.3919218.