Una passeggiata tra spiaggia, duna e pineta

Sabato 4 novembre 2023, l’Associazione ABC Amici della Biblioteca di Cervia, in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) e la Biblioteca Maria Goia, organizza “Dietro di te, mare, ho un paradiso da scoprire”, Passeggiata tra spiaggia, duna e pineta con la guida di Mariateresa Tartaglia

Il ritrovo alle ore 10 in Piazzale Matteo Ricci (Area verde cinema Arena del Sole), a Lido di Classe.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it