"A 4 giorni dall'inizio della scuola non ancora pubblicato il piano trasporti"

Sono la mamma di due alunne della scuola media di San Pietro in Vincoli. Siamo all'8 settembre, mancano esattamente 4 giorni lavorativi (non contando oggi) all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021. Considerando tutte le problematiche inerenti alle normative Covid19, ad oggi il Comune di Ravenna - nello specifico l'Ufficio per il trasporto scolastico - ancora non ha pubblicato il piano di trasporti che i nostri ragazzi dovranno utilizzare. Se si entra nel sito del Comune e si ricerca la pagina del trasporto scolastico, alla voce appunto del piano trasporti non si riesce ad andare avanti. Per telefono non si riesce a comunicare con nessuno in grado di illuminarci, è stato contattato il sindaco ma niente nemmeno da lui. Oltre alla beffa del trasporto gratuito per il quale noi del forese non possiamo usufruire, si aggiunge anche il non sapere come saranno distribuiti gli autobus e le normative che devono adottare i nostri ragazzi. Teniamo presente anche il fatto che se dobbiamo usufruire degli scuolabus forniti l'anno scorso, per i ragazzi delle medie diventa impensabile mantenere le distanze di sicurezza perché le sedute sono veramente piccole e il tempo di permanenza in autobus è di più dei 15 minuti previsti nella nuova direttiva del governo, incentivando a questo punto a utilizzare più di frequente l'auto per agevolare il trasporto dei nostri figli.

Denise