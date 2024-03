"A Lido Adriano diritti degli animali violati: area cani inaccessibile"

Gallery





La località di Lido Adriano continua ad essere abbandonata da questa amministrazione comunale ed aumenta il malcontento di residenti e turisti proprietari di animali. Dopo le segnalazioni già effettuate nei mesi scorsi riguardo la pessima situazione in cui versava l’unica area sgambamento cani del paese, nulla è cambiato. La suddetta area continua ad essere inaccessibile ed inagibile a causa del fango e della scarsa manutenzione. Si ricorda che ora a causa dell’ordinanza balneare già iniziata (in vigore fino al 2 novembre 2024) non è più possibile accedere e transitare in spiaggia con il cane se non nell unico tratto di 80 metri a Nord estremo del paese. Inoltre da diverse settimane sono state fatte numerose segnalazioni con la richiesta di sfalcio di erba nelle aree comunali, ad esempio lungo viale Puccini l’erba in alcuni punti ha già superato il metro di altezza e questo oltre alla proliferazione di pulci e zecche è un problema per la crescita e formazione delle piante di spighe forasacco, molto pericolose per i cani. Proprio l'anno scorso, a causa della mancata manutenzione del verde e dell'enorme numero di spighe forasacco presenti nei marciapiedi, alcuni cani hanno purtroppo trovato la morte ed altri invece diversi interventi di rimozione di spighe dai vari veterinari. Queste aree verdi sono le uniche rimaste in cui poter far passeggiare il proprio cane, ma a causa dell’erba e spighe ormai cresciute non è più possibile accedere in sicurezza. Si richiede un aiuto ed un intervento dall’ufficio per la tutela e i diritti degli animali affinché i nostri amici animali possano vivere serenamente ed in sicurezza.

Un residente