Apre il Laboratorio Up: "Un nuovo servizio rivolto alle persone con autismo"

Pubblichiamo questa segnalazione della Cooperativa il Cerchio che ha aperto giovedì un nuovo centro: "Un nuovo servizio a Lugo finalizzato alla realizzazione di laboratori rivolti a persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) nella fascia di età 7/17 finanziato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l’Ausl della Romagna, attraverso i fondi destinati all’inclusione delle persone con disabilità. Il bisogno di servizi specializzati è sempre crescente con circa 460 minori con certificazione nel territorio dell’Unione e di cui circa 120 affette da ASD. La finalità del Servizio “Up” è volta a concorrere alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita e dell’inclusione sociale delle persone con ASD nella fascia di età 7/17 ( con possibilità di ampliamento fino a 21 anni), residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed in carico allo Spoke Autismo della Npia locale. Nello specifico verranno attivati laboratori pomeridiani educativi extrascolastici rivolti a minori e ragazzi con disturbo dello spettro autistico dai 7 anni e fino ad una età di transizione non superiore a 21 anni. Gli specifici obiettivi di lavoro verranno definiti sulla base delle caratteristiche di funzionamento personale e dei bisogni e potenzialità del singolo utente e riguarderanno tutte le seguenti aree: autonomie personali, comportamenti adattivi, comunicazione, abilità sociali, emozionali e relazionali. Per i ragazzi nella fascia d’età 15-17 anni verrà posta particolare attenzione alla valutazione delle azioni a supporto di interessi, potenzialità ed abilità del minore, in funzione del raggiungimento della maggiore età.

La valutazione su caratteristiche, bisogni e potenzialità dell'utente verrà svolta dal Referente Clinico dell'UONPIA in collaborazione e confronto con i Servizi Sociali, la famiglia e la Cooperativa il Cerchio al fine della definizione degli obiettivi di lavoro e metodologie da applicare. Saranno predisposti idonee strutturazioni dello spazio e strumentazioni utili per rilevare i bisogni dei bambini/ragazzi e predisporre le attività, tenendo conto delle differenze di ciascun ragazzo. Ogni laboratorio avrà dedicati due educatori. Dedicato al novo servizio vi sarò inoltre un coordinatore unico per la gestione e organizzazione del progetto La cooperativa il Cerchio che si occupa da oltre quarant'anni di servizi per la disabilità a livello scolastico ed extrascolastico ha individuato e attrezzato dei locali in pieno centro a Lugo in corso Matteotti 25. La Cooperativa ha altresì costituito una équipe di educatorɘ con formazione specifica sulle Sindromi dello spettro autistico (ASD), Analisi Applicata del Comportamento (ABA), e Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Fin dal 9 novembre partiranno i primi gruppi in seguito alle riunioni con i familiari avvenute nei giorni scorsi. dott.Michele Babini Direttore Generale Cooperativa Sociale Il Cerchio Martedì 20 novembre presso l'Asilo Nido "Mongolfiera" è avvenuta la consegna dei 22 tablet contenenti il software "Padlet" finanziati grazie al prezioso intervento della Bcc ravennate forlivese e imolese. Alla presenza per la BCC di Pietro Roncuzzi membro del Comitato Locale di Ravenna, Lorenzo Gardenghi capo Area Territoriale di Ravenna e Federico Ruggeri consulente Servizio Corporate e del Presidente della Cooperativa Michele Babini le educatrici e i bimbi presenti hanno accolto la donazione con entusiasmo consapevoli delle opportunità che si apriranno nei percorsi di condivisione con le famiglie".

Michele Babini Presidente - Responsabile formazione Cooperativa il Cerchio Ravenna