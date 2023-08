L'appello di un lettore: "Aiutatemi a ritrovare la mia gattina, pronto a offrire una ricompensa"

Via Niccolò Copernico · Centro

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore:

"Aiutatemi a ritrovare la mia gattina, sono sempre più convinto che qualcuno se la sia presa. Amélie è sparita mercoledì 2 agosto, tra le 5/5,30 e le 7 del mattino, a Ravenna in via Copernico/Galilei, sicuramente caduta dal balcone (1° piano). In casa è molto socievole, mai uscita, le foto sono di un paio di mesi fa: pelo lungo, coda bellissima, grigia tigrata. Mi manca tantissimo, offro ricompensa a chiunque mi aiuterà a ritrovarla.Contattatemi a qualsiasi ora 3475886609. Grazie a chi vorrà condividere".