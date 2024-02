"Area sgambamento cani non idonea e impraticabile"

Gallery



L'unica area di sgambamento cani presente in tutto il paese di Lido Adriano risulta non idonea con recinzione rotta, non praticabile e non accessibile. Inoltre il cestino non viene svuotato da diverse settimane. La strada di accesso da giorni è inaccessibile siccome tutta allagata e all'ingresso dell'area cani c'è tutto il fango che la rende impraticabile. Per il numero di cani nel paese è necessaria la realizzazione di almeno altre due aree cani idonee, oltre che a mantenere in buono stato questa. Negli ultimi anni sono aumentati anche i turisti e i proprietari di seconde case con animali a seguito e nella stagione estiva sono diversi i malcontenti di questi ultimi, che si ritrovano in un paese nel quale non possono lasciar liberi di correre i propri cani, passeggiare in spiaggia nemmeno la mattina e la sera, a differenza di tutti gli altri comuni e province della nostra regione, ritrovandosi invece con delle salatissime sanzioni. Anche i nostri animali hanno il diritto di potersi svagare, correre ed avere aree idonee e sicure in cui poter stare.

Ivan