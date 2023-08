La delusione di un lettore: "A Marina Romea altro weekend tra i rifiuti e la notte arrivano i topi"

Riceviamo la seguente segnalazione da un lettore e pubblichiamo:

"A pochi passi da piazza Torino e dai tavoli di una pizzeria, anche in questo weekend, a Marina Romea, i turisti sono accolti da cumuli di rifiuti per terra, contenitori stracolmi e topi che nelle ore notturne scorazzano in una delle aree di ritrovo di bambini e adulti. Un problema irrisolvibile? No, basterebbero buona educazione e rispetto delle regole, magari proprio a partire da alcuni esercenti dei locali della zona. E ovviamente Hera potrebbe fare la sua parte nel controllare e anche nel fare un passaggio in più di raccolta rifiuti, almeno nei weekend. Che si riesca a risolvere la situazione prima della fine della stagione turistica".