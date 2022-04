"Discarica a cielo aperto dopo l'avvio del porta a porta"

Gallery





Dopo l'avvio del porta a porta pensavamo che finalmente ci sarebbe stato restituito l'uso del parco giochi di via Rotta 101 e l'accesso decoroso alle nostre abitazioni, ma invece di togliere i bidoni hanno potenziato quelli presenti togliendo solo umido e indifferenziato. Il risultato è che l'umido e l'indifferenziato viene abbandonato al lato dei bidoni destinati ad altra raccolta. Questo significa che i bambini per entrare nel parco devono scavalcare i rifiuti e i residenti nel condominio oltre il parco per accedere alle proprie abitazioni devono passare in mezzo all'immondizia. Oltre alle immagini credo non ci sia altro da aggiungere.

Alessandra