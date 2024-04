"Enorme ristagno d'acqua putrida lungo il Candiano, e la prevenzione zanzare?"

Gallery



Ho letto in questi giorni articoli allarmanti inerenti la diffusione delle zanzare e relative malattie associate. Ho letto anche le preziose indicazioni che il Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna ha fornito in un opuscolo per prevenirne la diffusione. Per questo vorrei attirare l'attenzione delle autorità competenti su questo enorme ristagno di acqua putrida presente nell'area ex Cmc di fianco alla nuova bellissima passeggiata lungo il Candiano.

Antonia