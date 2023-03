"Fibra in via Rita Montagnana? Un miraggio"

Scrivo per segnalare un disservizio e per sollecitare un intervento da parte degli enti e aziende preposte. Il nuovo quartiere Cesarea che sta prendendo forma in zona Via Antica Milizia – Dribbling e che ospita il secondo maggiore parco cittadino (parco Cesarea) sta avendo un vero e proprio boom edilizio. Al momento risiedono nell’area di Via Rita Montagnana una trentina di famiglie ma la prospettiva prossima futura è di costruire qualche centinaia di unità abitative, tutte di classe energetica A+ e con le tecnologie di ultima generazione. Nonostante le più rosee premesse, sono a segnalare che ad oggi non è disponibile un collegamento ad internet di altrettanto “livello A+”, da parte di alcun fornitore di servizi. L’area è stata “connessa” due anni fa circa da TIM, cablando in rame le prime abitazioni costruite. Mese dopo mese, la tanto millantata promessa di portare la fibra è sempre andata delusa, posticipando ogni volta l’attività, per ragioni di budget. Personalmente disto 986 metri dalla centrale (986 metri di rame dalla centrale a casa mia!), la connessione fatica a fornire 20 mega in download e non consente neppure il più normale degli smart working. Si pensi cosa succede se in casa c’è più di una persona che usa la connessione temporaneamente, è assolutamente inutilizzabile. Come per l’acqua in tempi di siccità, tocca anche razionare la banda! Spero che questa mia possa sollevare qualche riflessione ed eventualmente fare leva sulla lungimiranza di qualche operatore Telecom che voglia investire nella mia zona.

Stefano