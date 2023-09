"Gara clandestina a San Pancrazio nel cuore della notte"

Due auto hanno dato vita a una sfida ad altissima velocità in un tratto di strada abitato a San Pancrazio, insieme ad una moto di grossa cilindrata. Il tutto è avvenuto in fascia oraria tra le 02:00 e le 02:15 circa. Tutto il vicinato nel tratto interessato della via Provinciale Molinaccio tra la Farmacia dell'incrocio di via Farini e l'incrocio di via della Libertà a San Pancrazio è stato svegliato. Il fatto è che oltretutto non è la prima volta che si verifica una cosa del genere. Le auto sono qui del circondario, sono già state notate altre volte. Quasi ogni notte/mattina molti veicoli leggeri e pesanti sfrecciano come missili in fascia oraria 24:00-06.00 del mattino, sarebbe opportuno intensificare i controlli notturni per limitare questi fenomeni prima che qualcuno torni a farsi male, come già successo in passato. I Carabinieri sono stati avvisati immediatamente.

Paolo