"Impossibile trovare una casa, il 90% degli affittuari non accetta bambini"

Da mesi, io e la mia famiglia (composta da 2 adulti e una neonata) siamo alla ricerca disperata di una casa in cui vivere. Non abbiamo tante esigenze, eppure con una bambina purtroppo è difficile accontentarsi di un monolocale con letto soppalcato e scaletta a pioli, o un affitto di 900 euro al mese. La cosa più frustrante e discriminatoria è che il 90% degli affittuari non accettano bambini nelle proprietà e il restante 10% è gestito da agenzie disoneste che chiedono soldi in anticipo "per cercare una sistemazione" che poi non trovano mai.

Valeria