Marley è sparito da ottobre: aiutiamolo a tornare a casa

Il nostro cane Marley non è ancora stato ritrovato e pensiamo che qualcuno possa averlo preso, dato che non è stato convolto in nessuno incidente stradale o trovato deceduto anche dopo numerose ricerche. Marley è stato smarrito mentre era alloggiato per un paio di giorni a Borgo Montone (Scuderia del Borgo: Via Benaco, 59 - Ravenna). Lo stiamo cercando disperatamente da ottobre e siamo disposti a offrire una ricompensa per chiunque ce lo riportasse. Marley è di taglia media, abita a Cesenatico Ponente, ha un anno, è microchippato, vaccinato e sterilizzato, è giocherellone con le persone ma non va d’accordo con tutti i cani. Ha un collare blu e nero. È nero con delle macchie bianche sul muso, petto e ha tutti e quattro i piedi bianchi. Ci sono stati dei presunti avvistamenti nel mese dopo la scomparsa in via dei Poggi, zona viale Randi, zona ippodromo e via Trieste (verso Marina di Ravenna), ma in ogni occasione Marley correva e quindi nessuno è riuscito a fermarlo e prenderlo. In caso di avvistamento chiamare subito 3393062438 (Elena) o 3293657764 (Fabrizia).

Cordiali saluti,

Sofia Casadei