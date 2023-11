"Multa da 118 euro per aver dimenticato il bidone dell'umido fuori dal condominio"

Ho appena ritirato un avviso di giacenza contenente una multa di ben 118 euro, senza possibilità di riduzione, per il fatto che il piccolo contenitore marrone adibito al conferimento di rifiuti organici permaneva nei pressi del cortile condominiale (appena fuori) in un giornata differente rispetto a quella stabilita per tale matrice di rifiuto, in base al calendario della raccolta porta a porta. Premetto che abito in una strada senza uscita: alla fine della stessa quindi, pur volendo, in nessun modo il misero perimetro del contenitore incriminato poteva intralciare la viabilità e/o qualsiasi tipologia di attività pubblica o privata.

Yuri