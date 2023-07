La riconoscenza di una lettrice: "Grazie ai Carabinieri, mi hanno aiutata nel superare un brutto momento"

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:

"Cari Carabinieri di Savio e di Milano Marittima. Ci tengo tantissimo a ringraziare l'arma per avermi aiutata a superare un brutto momento. Il 27 luglio sera. Siete degli angeli e veri amici in divisa, siete accorsi da me nel momento giusto. Non dimenticherò mai l'affetto che sono riusciti a darmi, in quel giorno. Sono riusciti a strapparmi un sorriso nel momento del bisogno".

Lettera firmata