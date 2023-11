"Rifiuti post tornado"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad Alfonsine, qui è in via Raspona, ma anche in altri punti. Dopo aver segnalato più volte all'amministrazione. Dopo 3 sopralluoghi da parte di Hera con tanto di rapporti scritti e documentazione fotografica. Dopo aver deliberato che questi rifiuti vengono considerati urbani, quindi possono essere raccolti come indifferenziata. A oggi la situazione non è cambiata anzi, altri di nascosto gettano rifiuti, il maltempo può far involare materiale anche sulla provinciale, con l'inverno i topi ci nidificano.

Guido