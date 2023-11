Via Vicoli, 49 · Centro

Via Vicoli, 49 · Centro

Zona Ospedale Santa Maria delle Croci - via Vicoli abbiamo perso una gattina la sera del 4 novembre. Ha il microchip ed e grigia, molto ansiosa. Si chiama Lulù, ha circa 5 anni d’età. Chi può darci informazioni su di lei per favore non esiti a contattarci. Tel 3276606419.

Mihail