"Unica area sgambamento cani di Lido Adriano impraticabile"

Questa amministrazione comunale continua ad ignorare le richieste e segnalazioni dei cittadini e privare i nostri cani dei loro diritti di poter essere liberi di correre e svagarsi nella propria area dedicata e controllata. Preme sottolineare che a Lido Adriano esiste una sola ed unica area sgambamento cani, da sempre in pessime condizioni e continui allagamenti, che risulta impraticabile ed inaccessibile durante le piogge. Da anni vengono anche fatte richieste di creazione di almeno altre due aree collocate in altri punti del paese, senza ricevere alcuna risposta dagli uffici competenti. Inoltre si ricorda che a breve, con la stagione balneare (domenica prima di Pasqua e ultima domenica di ottobre) che dura quasi otto mesi, sarà anche impossibile poter passeggiare e transitare in spiaggia, siccome Ravenna è l’unico comune della regione ad imporre il divieto totale d’accesso nelle 24 ore, e quindi i nostri cani saranno obbligati a dover passeggiare sull’asfalto, al guinzaglio senza poter essere liberi di correre e svagarsi siccome quasi tutte le aree verdi presenti sono private.

Un cittadino