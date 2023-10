"Voragine e crepe sulla strada, grave pericolo"

Gallery



Vorrei segnalare come, a seguito dei gravi smottamenti che l'alluvione di maggio 2023 ha creato, ad oggi nulla sia stato fatto per la crepa in mezzo alla strada su via Argine Sinistro Montone, nonostante diverse segnalazioni da parte dei cittadini, specie quelli residenti nella zona in questione (San Marco) agli enti preposti. Il giorno 3 ottobre il tutto si è aggravato con una voragine apertasi sulla strada che da San Marco porta a Borgo Montone e che ho prontamente segnalato personalmente alla Polizia Stradale, che ha delimitato la voragine mettendo una segnaletica poco prima e serrando il "buco" con sbarre di plastica. Le segnalazioni sono state anche girate al Comune di Ravenna, la strada sta diventando sempre più pericolosa perché sulla parte di carreggiata dove si è aperta la voragine la strada presenta ulteriori crepe con un dislivello rispetto all'altra parte della carreggiata. Tutto tace da parte di chi di dovere, è una vergogna!

Deborah