Attenzione all’ambiente, versatilità ed allestimenti: tutte le sfaccettature del legno

In un mondo sempre più attento al tema della sostenibilità ambientale, diventa fondamentale prestare attenzione alla scelta dei materiali e alla loro sostenibilità.

Con questo obiettivo, Original Parquet continua la ricerca sui materiali per garantire un impatto minimo sull'ambiente e ha ottenuto numerose certificazioni specifiche per il settore forestale e i prodotti derivati dalle foreste, sia legnosi che non legnosi.

Tra queste certificazioni vi è la FSC, che garantisce la provenienza da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Allo stesso modo, la PEFC è un'iniziativa internazionale basata su un ampio consenso delle parti interessate per implementare la gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale.

Tutto ciò si affianca alla vasta gamma di prodotti offerti da Original Parquet. Il nuovo showroom, concepito come una vera e propria galleria d'arte, nasce dall'idea di fornire all'azienda uno spazio rappresentativo della sua ampia collezione, frutto di anni di ricerca e investimenti. Attraverso il design e i materiali, lo spazio racconta la storia dell'azienda e ne ripercorre le tappe fondamentali, circondati dalla vasta gamma di prodotti.

Il percorso attraversa angoli arredati in stile vintage degli anni '60 fino agli spazi dedicati agli arredi su misura, alle aree bagni e alle camere da letto. Qui vengono esposti gli elementi di arredo progettati con i legni più caratteristici e originali, creando ambienti che uniscono design, naturalità e utilizzo del legno in molteplici forme, non solo per il pavimento.

Oltre alla parte espositiva del piano terra, salendo al primo piano si può ammirare una Secret Room con i prodotti di punta dell'azienda, una grande sala formazione e un'elegante lounge con winery room per accogliere ospiti, clienti e amici, e condividere momenti piacevoli davanti a un bicchiere di vino e uno spicchio di piadina al prosciutto e squacquerone.