Raffica di ispezioni per fermare la pesca illegale: l'operazione della Guardia Costiera - VIDEO

Nell'ambito di 7 diversi interventi sono state sequestrate circa 6,5 tonnellate di prodotto ittico di varia specie e comminate 8 sanzioni per un importo di circa 13.000 euro. Questo è il risultato dell'operazione “SpINNaker” della Guardia Costiera nel Ravennate. Un'operazione in corso a livello nazionale, proprio in occasione delle feste di Natale per porre un freno alle attività di pesca illegale in concomitanza dell’incremento di domanda di prodotti ittici da parte dei consumatori. Nello specifico il personale della Guardia Costiera ha concentrato le ispezioni presso i grossisti, le piattaforme logistiche e gli automezzi destinati al trasporto di prodotti ittici.