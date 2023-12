Lotta alla pesca illegale, sequestrate 6,5 tonnellate di prodotti ittici nel Ravennate

Circa 141 tra controlli e ispezioni, 7 sequestri con circa 6,5 tonnellate di prodotto ittico di varia specie sequestrato, 8 sanzioni comminate per un importo di circa 13.000 euro. Questo è il risultato a livello provinciale dell'operazione “SpINNaker” (INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta) della Guardia Costiera. In occasione delle festività natalizie, il corpo della Capitaneria di porto ha confermato il proprio impegno nella vigilanza sulla filiera ittica locale; un’attività svolta senza soluzione di continuità che ha lo scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.

Proprio in occasione dell’incremento di domanda dei prodotti ittici che si registra in prossimità delle festività natalizie, i Comandi territoriali marittimi hanno aderito all'operazione Spinnaker, ancora in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio, rafforzando il proprio impegno nel contrasto alle attività di pesca illegale.

Si è proceduto, nello specifico, al contrasto di ogni accertata forma di irregolarità nella filiera, concentrando, in particolare, le ispezioni presso i grossisti, le piattaforme logistiche e gli automezzi destinati al trasporto dei prodotti ittici, in alcuni casi con la partecipazione congiunta di autopattuglie della Polizia Stradale di Ravenna e Ferrara e dei Carabinieri di Cesenatico, lungo le principali arterie viarie nonché dei servizi veterinari AUSL, per le verifiche sulla qualità dei prodotti sequestrati.

Il dispositivo messo in campo, coordinato a livello regionale dal Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) del Comando Regionale della Direzione Marittima della Regione Emilia Romagna, nel periodo in analisi sino ad oggi, ha portato complessivamente, a livello regionale, a 443 tra controlli e ispezioni, con 38 sanzioni amministrative, 2 penali, 26 sequestri con più di 7 tonnellate di prodotto ittico di varia specie sequestrato e sanzioni pecuniarie comminate per un importo di circa 56.000 euro.