La posa delle campate del nuovo ponte sul Lamone a Grattacoppa - VIDEO

A un anno esatto dall'inizio dei lavori, martedì sono state posate le tre campate del nuovo ponte sul fiume Lamone a Grattacoppa. Il vecchio ponte era stato chiuso al traffico proprio l'8 marzo dello scorso anno per consentirne la demolizione e la ricostruzione. L'apertura al traffico del ponte, come ha spiegato l'assessora ai lavori pubblici Federica Del Conte, è prevista per la primavera.

Attraverso questo ponte gli abitanti di Grattacoppa, Savarna e Mezzano raggiungono direttamente la statale Adriatica a Mezzano, potendo da lì recarsi a Ravenna e in ogni altra destinazione. Nell'ultimo hanno invece hanno dovuto utilizzare via Basilica, sulla strada provinciale 24, per immettersi sulla statale Adriatica a Glorie e arrivare a Mezzano tramite il ponte sul Lamone che unisce queste due località.

L’intervento per il nuovo ponte ha comportato un investimento complessivo di 2 milioni e 800mila euro. Il nuovo ponte presenta un impalcato continuo a tre campate ed è stato realizzato in acciaio e calcestruzzo, è posizionato ad una quota più alta rispetto al vecchio, il che ne migliora significativamente le condizioni idrauliche. L’opera prevede una sede stradale con due corsie e due banchine, ciascuna affiancata da un marciapiede. Tali marciapiedi sono raccordati con le sommità degli argini in modo da garantire i percorsi naturalistici. L’innalzamento del piano viabile ha comportato anche l’adeguamento delle due rampe di accesso al ponte.