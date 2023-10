Processo Mauro Guerra, il veterinario passa in auto davanti al tribunale: cori e commozione dei sostenitori - VIDEO

Un grande urlo di incitamento, insieme alla commozione di molti partecipanti, ha accompagnato il passaggio in auto di Mauro Guerra davanti al Tribunale di Ravenna, dove martedì mattina si è tenuta una nuova udienza del processo contro il veterinario di Sant'Antonio, che dovrà rispondere di ben 27 capi di imputazione. Centinaia di sostenitori erano presenti in mattinata per far sentire la propria voce e la propria vicinanza al professionista ravennate.

"In questi 25 anni ho sempre fatto del mio meglio per il bene di tutti gli animali che ho incontrato, quante notti ho passato sveglio per non lasciare nessuno senza le adeguate cure, la vita è strana, non mi sarei mai aspettato che un giorno qualcuno mi avrebbe attaccato proprio su quello che ritenevo il mio miglior pregio, la tutela degli animali, eppure è proprio andata così - Lo ha scritto in un post su Facebook proprio Mauro Guerra, rivolgendosi in particolare al gruppo di sostenitori - Solo la vostra vicinanza mi fa sopportare tutto ciò che mi sta accadendo, vi meritate molto più di ciò che vi ho fino ad ora dato, spero che il tempo mi dia modo di ricompensarvi per il vostro sostegno".