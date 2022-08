Salvata dopo aver rischiato la morte: la tartaruga “Moby Dick” viene liberata in mare - VIDEO

Aveva rischiato la vita, ma si è salvata e ha finalmente ritrovato la libertà. Si tratta di Moby Dick, un esemplare di Caretta caretta arrivato al centro di Recupero CESTHA il 6 luglio. Una grossa femmina di 71kg e una lunghezza di carapace di ben 79 cm che era stata accidentalmente catturata da una rete a strascico, che l'ha costretta sott'acqua impedendole di tornare in superficie a respirare e causando un principio di annegamento. Per fortuna, vista anche la rapidità di intervento dei pescatori, che hanno immediatamente contattato il centro, si è potuto avviare il percorso di cura in tempi brevi e dopo un ciclo di terapie Moby Dick è tornata nel pieno delle proprie funzionalità biologiche, iniziando ad alimentarsi in maniera autonoma.

Venerdì mattina, completamente guarita e finalmente pronta per essere restituita alla sua vita selvatica, Moby Dick è stata rilasciata nel tratto di mare al largo di Marina di Ravenna, ricompreso tra alcune piattaforme metanifere. La scelta ricade in questo areale perché protetto da norme che vi vietano pesca ed altre attività antropiche. A portare al largo e in acque sicure la tartaruga marina, la motovedetta CP 274 della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna insieme ai ricercatori del CESTHA, e con l’assistenza della motovedetta CP 552 dell’Ufficio Locale marittimo di Cervia.

Moby Dick appartiene ad una specie protetta, che riveste un ruolo ecologico molto importante per la biodiversità del Mediterraneo e del Mare Adriatico, ma che risente nello stesso tempo dei rischi legati alle attività umane, oltre ad essere particolarmente sensibile all’inquinamento ed alla dispersione di plastiche in mare, che possono essere scambiate per cibo e causare gravi danni all’animale.