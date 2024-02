Un altro velox abbattuto con il flessibile: caccia a 'Fleximan' - VIDEO

"Fleximan", o un suo emulatore, di nuovo in azione a Ravenna. Nella notte è stato abbattuto un velox a Sant'Alberto posizionato sulla strada provinciale n. 24, che in quel tratto prende il nome di via Mandriole, non lontano dal ristorante 'La Rucola'. Il rilevatore di velocità fisso, installato nel 2022 e con un limite ai 70 chilometri orari, è stato trovato tagliato (con tutta probabilità da un flessibile) nel campo adiacente alla provinciale. Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia locale di Ravenna e la Polizia provinciale.