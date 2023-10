Al Mar si prepara l'inaugurazione della mostra 'Burriravennaoro' - VIDEO

Sono arrivate questa mattina al Mar le opere di Alberto Burri per la mostra 'BurriRavennaOro' a cura di Bruno Corà, in programma al Museo d'arte della città dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024

Sono arrivate questa mattina al Mar le opere di Alberto Burri per la mostra 'BurriRavennaOro' a cura di Bruno Corà, in programma al Museo d'arte della città dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024. La mostra, dedicata ad uno dei più importanti artisti che l’Italia del secondo Novecento abbia espresso, apre il ricco cartellone di eventi della Biennale di Mosaico Contemporaneo tra grande arte, design, architettura, creatività e sperimentazione.

Tante significative opere di Burri, insieme ad alcune serie scelte di creazioni grafiche, figureranno negli ambienti dei due piani del Mar in un insieme mai prima d’ora così vistosamente esibito. Tra le circa cento opere in mostra figureranno anche esemplari che hanno consentito a Burri il Premio Nazionale dei Lincei per l’opera Grafica (1973). In tal senso, i due ambiti della sua pittura e della produzione calcografica, integrati alla presenza della grande scultura rossa, Grande Ferro R (1990), presso il Palazzo delle Arti e dello sport Mauro De André offrono una fortissima presenza del maestro tifernate nella città di Ravenna da lui molto amata.

Un’area multimediale inerente alla biografia di Burri, i progetti e i bozzetti concepiti per la committenza Gardini ed alcuni filmati che documentano l’artista al lavoro, insieme al catalogo della mostra con saggi critici di Bruno Corà, Francesco Moschini, Roberto Cantagalli e Daniele Torcellini e documenti delle opere esposte al Mar si offrono per la circostanza come strumenti di informazione e studio dell’opera intera di Burri, consentendo una più ampia conoscenza di uno dei massimi artisti europei della seconda metà del XX secolo.