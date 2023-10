Fatta brillare la bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale - VIDEO

E' stata disinnescata e fatta brillare questa mattina la bomba d’aereo da 100 libbre, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta l’8 aprile scorso a San Lorenzo di Lugo. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si sono svolte dopo l’inevitabile stop provocato dall’alluvione del maggio scorso e sono state condotte da personale dell’ottavo Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, con la messa in sicurezza in loco dell’ordigno e il successivo brillamento in un terreno vicino.

"Grazie al sindaco di Lugo Davide Ranalli, ai miei collaboratori, alle forze dell'ordine, vigili del fuoco, sanitari, a tutti i componenti del centro operativo e ai militari diretti dal Comandante Colonnello Fabio Mariano", commenta il Prefetto Castrese De Rosa.