Uccide il compagno con una coltellata: chi era la vittima dell'omicidio della piadineria

Ha un nome la vittima del brutale omicidio che si è verificato nella notte tra lunedì e martedì in una piadineria di Lido Adriano. Si tratta di Leonardo Politi, 61enne originario di Travo (in provincia di Piacenza), dove l'uomo ha vissuto per anni insieme alla compagna 51enne Maila Conti, la stessa donna che lo ha accoltellato nella notte. Lei è una ex vigilessa, nata nel milanese, e da qualche mese gestiva il chiosco di piadina di via Caravaggio nel quale ogni tanto il compagno dava una mano. Sarebbe stata la stessa donna, resasi conto di quanto accaduto, a chiedere aiuto ai passanti, che hanno poi dato l’allarme facendo intervenire i mezzi del 118 e i Carabinieri.

L’uomo, in condizioni disperate per il fendente al petto ricevuto, è stato portato in ospedale, ma nonostante la corsa a sirene spiegate è deceduto in pronto soccorso. In via Caravaggio sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile e la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio e portata al carcere di Forlì. Del fatto è stato informato il pm di turno, Antonio Vincenzo Bartolozzi. Ancora da chiarire il perchè del brutale gesto: tra le ipotesi al vaglio dei Carabinieri ci sarebbero motivi di gelosia. A ottobre dello scorso anno la donna, che aveva gestito un bar a Piacenza, era già stata arrestata dopo aver colpito con una testata una dei poliziotti intervenuti in una festa che la 51enne aveva organizzato nel suo locale, per poi minacciare di rivolgersi a Barbara D'Urso per denunciare il caso. La stessa, come riporta Il Piacenza, aveva già alle spalle precedenti per rapina, lesioni, guida in stato d'ebbrezza e minaccia a pubblico ufficiale.

