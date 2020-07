Weekend incantato: Neri Marcorè, visite in musica, passeggiate nella natura e street art

Spazio ai grandi artisti e alle bellezze del nostro territorio: il weekend ravennate si fa caldo e ricco di appuntamenti. Da Dente a Neri Marcorè, i concerti abbondano nel fine settimana, ma ci sono anche tante escursioni nel verde e visite guidate per conoscere meglio la storia della città. Fra tutto questo spuntano letture dantesche, degustazioni e spettacoli di varietà.

Concerti

Un weekend a tutta musica ci attende, con un bel menù di concerti. Si comincia venerdì con il live di Dente al Museo Classis, il concerto dell'Orchestra Città di Cervia per lanciare la raccolta fondi a favore della pineta prende vita nello stadio di Milano Marittima, al Pavaglione di Lugo i Flints festeggiano un decennio di musica dal vivo e alla Rocca Brancaleone di Ravenna Carlo Vistoli e Filippo Pantieri danno voce all'Amor Tiranno. Sabato arriva l'attesissimo show di Neri Marcorè che canta "Le mie canzoni altrui", un concerto alla Rocca Brancaleone in cui l'istrionico attore e musicista reinterpreta le grandi canzoni di band e artisti di successo. Sempre sabato si ascolta il concerto di Nicoletta Zanini, Raffaella Benini e Silvia Benvenuti all'antica Pieve di Santo Stefano a Pisignano.

Spettacoli, acrobazie e letture

Non si fermano gli spettacoli teatrali per grandi e piccini, con nuovi appuntamenti nel weekend. Venerdì sera al Coya Beach di Casal Borsetti c'è il Teatro Lunatico con il suo Invisible emotion, mentre sabato ci si diverte con la comicità e le acrobazie di All'inCirco Varietà a Villa San Martino. Domenica poi riparte il gradito appuntamento con Incanto Dante alla Basilica di San Francesco a Ravenna: in programma una lettura dei Canti del Purgatorio.

Degustando qua e là

C'è tempo per rifocillarsi tra uno spettacolo e l'altro. Così venerdì il ritrovo è alla Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna dove con una degustazione si apprezzano storia e sapori del borgo romagnolo.

Escursioni: dalle saline ai calanchi

Anche questo weekend non si perde l'occasione per una vera e propria immersione nel verde e nelle meraviglie naturali che la provincia di Ravenna riesce a offrire. Sabato si parte da piazza San Francesco per un tour in bicicletta che segue il corso del fiume Lamone fino al mare. Sempre sabato ci sono paesaggi e animali maestosi da ammirare con un tour al tramonto nella Salina di Cervia. Domenica poi gambe in spalla perchè si parte per un affascinante trekking al tramonto sui calanchi di Brisighella.

Musei, monumenti e itinerari fra mosaici e street art

Approfittate del weekend per una visita ai monumenti, le chiese, i musei e i siti archeologici del territorio ravennate dove ammirare o rivedere i tesori delle nostre città. Per chi vuol farsi accompagnare in un tour fra mosaici, giardini e monumenti di Ravenna sabato e domenica ci sono le visite guidate in musica per ammirare il centro della città dei mosaici in un'atmosfera unica. Domenica inoltre parte una passeggiata alla scoperta della Darsena di Ravenna fra storia e street art. Se poi vi garba una gita fuori porta, domenica si visita il Giardino delle Erbe a Casola Valsenio in compagnia di un esperto di farfalle.

Il mercatino

Passeggiando fra le bancarelle c'è sempre l'occasione di farsi sorprendere. Venerdì ecco che ritorna l'appuntamento con la Festa Mercato di Massa Lombarda e così fra le vie della città potrete trovare oggetti artigianali, vintage, libri e chi più ne ha più ne metta.

La Notte Verde

Mentre ci si domanda come sarà quest'anno la Notte Rosa, torna venerdì sera la Notte Verde: adulti e bambini accorrono all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo per divertirsi fra cene, spettacoli, laboratori e giochi immersi nella natura.

Vi mostro le mostre

Cari mostri da mostra, ci sono tante esposizioni da ammirare in questo fine settimana. E' appena arrivata Di tutto un po', la personale di Angela Zini alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo. Come sempre fate attenzione alle scadenze, perché stanno per andarsene: a Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna Potente di fuoco e altri disegni di Ericailcane, I Mille di Sgarbi esposti ai Magazzini del Sale di Cervia, al Terme Beach Resort di Punta Marina i dipinti di Massimo Lomi, la personale Passione istintiva di Norma Cremonini alla sala Ex Art Cafè di Massa Lombarda e al Museo civico delle Cappuccine di Bagnacavallo i paesaggi di Renato Bruscaglia.

Potete continuare ad ammirare: a Milano Marittima le esposizioni del Vialetto degli Artisti, alla Bottega d'Arte di Milano Marittima l'antologica dedicata a Werther Morigi e Phi, quando un numero diventa arte di Diego Racconi al Museo del Sale di Cervia.

E allora cinema!

Amanti del cinema, ecco qualche appuntamento che fa per voi: la programmazione di Lugo prosegue con le proiezioni dell'arena del Carmine, mentre a Bagnacavallo ci sono i film del Cineparco delle Cappuccine.