Natale 'illuminato' con i videomapping di Ravenna in Luce: ma anche presepi, mercatini e concerti

Videomapping, luci da favola e piste di ghiaccio

Il weekend tra Natale e Capodanno ci dà soddisfazioni per tutto l'anno, così come i giorni di festa di Natale e Santo Stefano. Ci si prepara al gran finale del 2019 con spettacoli, concerti, presepi e tanta allegria. A Ravenna sono tutti da ammirare i videomapping di Ravenna in Luce, con tre diversi spettacoli proiettati sulle facciate del Mar, della Basilica di San Vitale e sul Battistero degli Ariani, mentre si pattina tutti i giorni sulla pista di ghiaccio in piazza Kennedy. Si pattina sul ghiaccio anche nella pista del Pavaglione a Lugo e sulla pista di ghiaccio in piazza Dante a Russi. A Milano Marittima invece si può rimanere incantati dalle Luci da Favola che illuminano la città giardino. Nel portico del comune di Cervia invece c'è un videomapping dedicato al Giro d'Italia. Sabato il centro storico di Russi si riempie di emozioni con lo spettacolo di fuoco e la musica itinerante degli Archimossi.

Tanti concerti con Christmas Soul

Sale l'attesa per la Notte di San Silvestro e intanto le città si riempiono di concerti. Sabato la rassegna Christmas Soul inizia con il live in piazza del Popolo a Ravenna degli Spiagge Soul Holy Fellas. Domenica invece la piazza centrale di Ravenna si fa conquistare dal Virginia Gospel Ensemble, mentre all'Oasi Beach di Marina di Ravenna si respira una ventata d'Africa con la musica di Jabel Kanuteh.

Visite, concerti e mercatini di Natale

Il periodo natalizio ci regala tante visite guidate e tariffe speciali per ammirare la Basilica di Sant'Apollinare in Classe e il Museo Classis. A Natale concerti al Bronson e all'Oasi beach. Per tutte le feste è aperto il Mercatino di Natale dell'Enpa a Faenza, dove di possono trovare giocattoli, ceramiche e tanti oggetti curiosi.

Presepiamo

L'atmosfera natalizia di certo non manca con i tanti presepi e allestimenti distribuiti su tutto il territorio ravennate. Potete ammirare i tanti presepi, tradizionali e animati nel centro e nei dintorni di Ravenna, il presepe sui tronchi di mare a Pisignano, il Presepe di Sabbia sulla spiaggia libera di Marina di Ravenna, gli allestimenti creativi de La Capanna del Bambinello all'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo, il Presepe in Cripta nella chiesa di Pieve Corleto e il fiabesco presepe meccanico di Villa Prati. Tantissimi presepi, da quello di sale a quello ispirato a Giotto, a Cervia.

Vi mostro le mostre

Carissimi mostri, tra Natale e Capodanno è sempre aperta la caccia alle mostre. Fra l'altro sono da poco arrivate le fotografie che celebrano la Tenzone Aurea al Salone delle Bandiere di Faenza. Però fate presto perchè sta per andarsene dai Magazzini del Sale di Cervia la mostra di artigianato artistico.

Vanno avanti: Il privilegio dell'inquietudine dedicata ad Albrecht Durer al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, al Mar di Ravenna Forever Young del Lego artist Riccardo Zangelmi, Mosaics di Chuck Close e Vanitas di Niki de Saint Phalle, a Fusignano, Cotignola e Bagnacavallo ci sono le opere di Selvatico, al Mic di Faenza le opere in ceramica di Pablo Picasso e le ceramiche Sulla via dell'Oriente, Da Empedocle al Sogno di Roberta Zamboni ed Ermes Bajoni a Bagnacavallo, La strategia di Falco, le opere del partigiano Alberto Bardi alla Manica Lunga dellla Biblioteca Classense, a Palazzo Rasponi di Ravenna i Libri mai mai visti, alle Officine del Sale di Cervia la mostra fotografica Libera è, Salvare l'ora a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, alla Biblioteca Classense di Ravenna la collezione di giochi da tavolo Oche, civette e dadi e l'intervento artistico di Nicola Samorì per il ciclo Ascoltare Bellezza, gli scatti di Wiki Loves Monuments a Massa Lombarda e alla Sala del consiglio comunale di Sant'Agata sul Santerno la mostra di scultura Nella sovranità del silenzio.

E allora cinema!

Se cercate ulteriori emozioni tentate al cinema.