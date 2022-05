Concerto di beneficenza a Cotignola

Sarà la chiesa conventuale quattrocentesca di San Francesco in via San Francesco a Cotignola ad ospitare sabato 28 maggio alle 20.30 una serata di beneficenza che si prospetta di grande interesse, dedicata alle suore di santa Teresa del Bambin Gesù di Imola per il villaggio di Inyonga in Tanzania. “Notte di note in convento, concerto di maggio” è un'idea del dottor Antonio Pezzi, da sempre vicino alle suore e alle loro attività, tanto che negli anni si è spesso recato nelle loro missioni come medico volontario. Tramite suor Maria Pia Santandrea il dottor Pezzi ha avuto modo di conoscere una suora africana che opera nella missione di Inyonga in Tanzania, suor Naomi, e ha raccolto il suo primo appello, la necessità di un tosaerba, già fatto avere alla missione. Ne è seguito un secondo, una mucca che incrementi la quantità di latte nella stalla allestita qualche anno fa dall'associazione interparrocchiale di Croce Coperta di Imola, Aim, elemento assolutamente necessario perché i bambini della missione possano avere sempre più latte fresco secondo il programma di integrazione alimentare della popolazione pediatrica. . Il pianoforte è stato noleggiato dalla ditta Ponzi di Bagnara e la serata sarà condotta da Giulia Marini. Verranno proposte musiche di Haendel, Gluck, Bellini, Schumann, Thomas, Saint Saens, Debussy e Donizetti. La chiesa ha una capienza di circa 150 posti e si potrà seguire il concerto a porte aperte anche nell'ampio cortile del chiostro.

