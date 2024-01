Al Cisim in arrivo tre pionieri dell'hip hop italiano: Dj Shocca, Frank Siciliano e MadBuddy

Sabato 20 gennaio primo appuntamento di Diseredati e Sognatori al Cisim in collaborazione con Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna che ospita la nona edizione di Under Fest 2023. Al bar sarà possibile sentirsi al mare e scaldarsi grazie ai drink dello staff del Bagno Peter Pan, che per l’occasione lavorerà a fianco dello staff del CISIM.

Sul palco ci saranno tre pionieri dell’hip hop italiano: Dj Shocca, Frank Siciliano e MadBuddy. In apertura Friz e S.C.A.R, il quale presenterà il nuovo album prodotto da CISIM|LODC. A seguire djset di Luigi Bertaccini, Dj Nersone aka Ciccio B e #iovivolapistola. Le porte di viale Parini apriranno alle ore 21 e l’inizio dei live sarà alle ore 22.

Dj Shocca, classe 1979, è un dj e producer veterano della scena rap italiana. Nel 2004 pubblica il suo primo album in studio "60HZ" che lo ha consacrato alla scena. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei principali artisti del rap italiano diventando un'icona della scena. Lo stile di Shocca ha innalzato il livello delle produzioni italiane fino a competere per qualità e gusto con le più rodate strumentali americane ed europee. A maggio 2023 torna con un nuovo progetto discografico “Sacrosanto”, unico nel suo genere e che segnerà il rilancio della storica etichetta underfroung Unlimited Struggle.

Frank Siciliano, è un rapper, beatmaker, dj, regista e graphic animator italiano. È tra i fondatori della storica crew Unlimited Struggle e autore di "Notte Blu: un classico immortale dell'Hip Hop italiano contenuto nel leggendario "60 Hz" di Dj Shocca. Poesia e introspezione, con un occhio speciale alle dinamiche emozionali distorte della società odierna. Il tutto accompagnato dai suoi beats, unici per sound, ora aggressivo ora dolce, talvolta entrambi.

MadBuddy, classe 1980, è un rapper italiano nato a Palermo. Si avvicina alla cultura hip hop a metà degli anni novanta come writer, per poi dedicarsi completamente al rap. Nel 2020 Shocca firma le produzioni della prima prova solista di Buddy, il 7”pollici: Là Fuori | Rispetto | Roc VS Me. Questo gioiello underground apprezzato da critica e fanbase, sancisce tra i due artisti una collaborazione che li vede portare dal vivo uno showcase esplosivo che vuole essere un viaggio musicale che parte dai grandi classici della golden age fino ad arrivare ai pezzi che li hanno consacrati a leggende dell’hip hop italiano. Prevendite disponibili su DICE.