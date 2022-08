A Castel Bolognese un weekend con la Festa della Birra

In partenza giovedì 1, e fino a sabato 3 settembre, la terza edizione di “Birranigo”, la festa della birra della frazione di Biancanigo. Organizzata dal locale Circolo Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia), con il sostegno della BCC della Romagna Occidentale, l’iniziativa si svolgerà nei pressi della chiesa di San Pietro Apostolo, in via Biancanigo 1631, a partire dalle ore 19, tutte e tre le sere.

“Torniamo anche quest’anno con una festa giovane, che unisce il piacere di bere una birra in compagnia con un menù che spazia dallo street food alla cucina romagnola - racconta Riccardo Monte, presidente del Circolo Anspi di Biancanigo -. Alla BCC della Romagna Occidentale siamo grati di essere ancora al nostro fianco nell’organizzazione di un momento di socialità aperto a tutti e che, da quest’anno, accanto alle birre che era possibile assaggiare nelle precedenti edizioni (classica bionda, rossa e non filtrata) propone anche l’IPA, dal colore giallo ambrato e dal gusto corposo e amaro”.

“L’attività dell’Anspi di Biancanigo, testimonia un grande legame con la comunità ed esprime nei fatti valori come la coesione sociale e la solidarietà. Valori che appartengono alla nostra identità di BCC. Il volontariato dei circoli e delle parrocchie, in particolare in luoghi come le frazioni, è un’espressione di vitalità e integrazione fra gli abitanti, un fondamento del vivere la comunità in modo solidale e inclusivo”, commenta Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

Il ricavato della festa sarà in parte devoluto in beneficenza e in parte utilizzato per le attività del circolo e per migliorie dei locali della parrocchia.