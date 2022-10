A Cervia torna la "Festa del Volontariato"

All'annuale Festa del Volontariato a Cervia si tratterà di “SostenAbilità”, cioè delle capacità e scelte di cittadinanza attiva per essere sostenibili nella cura dei beni comuni, nella tutela del patrimonio ambientale e nell'ampliamento dei servizi di prossimità. Tre giornate all'interno del Magazzino del Sale in cui saranno presenti le associazioni con attività, informazioni utili, laboratori, eventi e tante informazioni utili per iniziare a dialogare con il mondo del terzo settore, ma soprattutto tanti stand che mettono in mostra le diverse attività ed esperienze delle associazioni impegnate nella cura dei beni comuni, nella tutela del patrimonio ambientale e nell'ampliamento dei servizi di prossimità. Un appuntamento ricco di eventi per parlare dell’impegno di comunità e coinvolgere i cittadini, adulti e bambini, in attività di aggregazione. Si potranno avere informazioni dettagliate sul sito della Consulta-Coordinamento del Volontariato di Cervia www.casadelvolontariato.com



Sono presenti anche le attività giovanili con il Progetto Cittadini Solidali, inclusivi e sostenibili, in collaborazione con il mercatino usato, Legambiente Banca del tempo in collaborazione con la Biblioteca comunale, viene realizzato e presentato il Book Crossing dei libri. Vengono inoltre raccolte le testimonianze di caregiver (coloro che si prendono cura di persone non autosufficienti) e proposta la compilazione del questionario su Stress e salute dell'Istituto Superiore di Sanità.

FESTA DEL VOLONTARIATO DI CERVIA

Magazzino del Sale Torre-Cervia

V.le Nazario Sauro, 24

21, 22 e 23 ottobre 2022

Tema: SOSTENABILITA'. Scelte di cittadinanza attiva, volontariato e cura

Titolo: Ambiente: Ieri, Oggi, Domani

Venerdì 21 Ottobre

9:30 Apertura Festa del volontariato. Interverranno: Luigi Nori Presidente

del Coordinamento del Volontariato, Massimo Medri Sindaco di Cervia, Castrese De Rosa Prefetto di Ravenna, Lorenzo Ghizzoni Vescovo Arcidiocesi di Ravenna-Cervia.

Convegno "Dallo spreco al buon fine" Oggetti, alimenti, acqua nelle scelte di cittadinanza attiva e solidale.

Con gli enti che operano si tratterà delle strategie e interventi a difesa della qualità dell'ambiente. Per limitare gli effetti e la portata dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento ambientale serve l'adozione di tecnologie produttive pulite, efficienti nell'uso delle risorse, minimizzanti la quantità di rifiuti e residui anche nel consumo. Ovunque possibile serve salvaguardia della biodiversità, risparmio e circolarità. L'educazione ne è parte necessaria.

Nel pomeriggio si terranno i seguenti incontri.

Ore 15:00 Seminario “Ambiente: Ieri, oggi, domani” Strategie e interventi a difesa della qualità dell’ambiente.

Ore 17:30 Incontro delle Associazioni con il CSV VolontaRomagna che

si presenta al territorio.

Sabato: 22 ottobre dalle 9.30 si terranno attività ricreative varie per scuole primarie e secondarie. FattoreD realizza “Laboratorio di pittura spontanea. Progetto di arte collaborativa per bambini”.

- 10:00 Compagnia Vladimiro Strinati: Spettacolo di Burattini

- 10:30 Circolo Culturale Pescatori la Pantofla: dipingi la tua vela. Per bimbi e non solo

- 10:30 Stamperia C’era una volta: Tele Romagnole. Dimostrazione di stampa per i bimbi

15:00 Esibizione musicale (Scuola di Musica Comunale “G.Rossini” di Cervia) e Coro Ruben – Prosieguo attività ricreative

17:00 Esibizione delle Atlete della Scuola di Pattinaggio Cervia. Musica, colori e coreografie “La Bella e la Bestia”

20:30 Serata musicale con la band “I Barboni di lusso”

Domenica: 23 ottobre

10-12 Spettacolo ballerini Club Maurys

11:30 Premiazione bimbi Grest estivo

15:00 Cani in passerella- Sfilata di cani - ARCA 2005

16:30 Sfilata di moda - Cervia buona

18:00 Esibizione musicale Centro Studi “Airone in Musica” – Francesca Fontana

19:30 Chiusura e smontaggio

Fuori sul piazzale antistante il magazzeno del sale. Presenza di mezzi di prono soccorso. Un’autobotte di Romagna Acque per distribuire acqua da bere. Un Food truck per chi vuole ristorarsi.



GUARDA IL PROGRAMMA