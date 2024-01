A Russi parte la fiaccolata per la pace

Il 1° gennaio ricorreva la Giornata mondiale della Pace contro tutti i conflitti in atto in ogni parte del mondo. Domenica 7 gennaio, alle ore 16.30, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata per la Pace a Russi. Dopo la partenza da piazzetta Dante, il percorso toccherà piazza Farini (con passaggio davanti al Municipio), piazza Gramsci, via Trieste, giardini pubblici, via Trento, corso Farini (con passaggio sotto porta Nova), via Maccabelli, piazza Farini e rientro in piazzetta Dante.

A seguire interverranno la Sindaca Valentina Palli, Don Luca Ravaglia, i bambini della Parrocchia Sant'Apollinare di Russi, il Consiglio Islamico di Russi, il Comitato per la Pace e alcune Associazioni e Sindacati locali. Intermezzi musicali a cura del Maestro Italo Balducci. L'iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.